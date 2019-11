Cocu krijgt Rooney dit weekend naast zich op de bank: ‘Hij wordt belangrijk voor ons’

,,Hij gaat heel belangrijk voor ons zijn”, vertelde Cocu gisteravond nadat zijn ploeg met 3-0 verloor van Fulham. ,,Hij is een natuurlijk leider en dat is iets wat we nu missen. Het spel lezen, weten wat er nodig is op bepaalde momenten en zich uitspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt”, zo somt Cocu de toegevoegde waarde op van Rooney. ,,We hoeven het niet over hem als speler te hebben, maar zijn ervaring zal heel belangrijk zijn voor veel jonge spelers in ons team.”



Rooney speelde afgelopen anderhalf jaar voor DC United in de Amerikaanse MLS en dat contract liep onlangs af. De voormalig speler van Manchester United en Everton hoopt voor 2 januari fit te zijn als hij in actie mag komen tegen Barnsley.