Cocu met Fener dieper in zorgen door goal 'oude bekende' Cherry

Het is voor Fenerbahçe alweer de derde nederlaag in vier wedstrijden. Alleen de wedstrijd tegen Bursaspor werd gewonnen (2-1) in de Turkse competitie.



Tegen Kayserispor kwam Fenerbahçe vroeg op voorsprong door Andrew Ayew. Bernard Mensah maakte zo'n vijf minuten na rust de gelijkmaker, maar sterspeler Isman Slimani schoot vijf minuten later de 2-1 binnen. Na een eigen doelpunt van Fenerbahçe-verdediger Martin Škrtel dompelde Oud-ADO Den Haag-speler Tjaronn Chery Cocu en Fenerbahçe in rouw door de 2-3 te maken.