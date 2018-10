Cocu na zoveelste nederlaag dan toch ontslagen bij Fenerbahçe

Cocu koos deze zomer tot verrassing van velen voor de stap naar Turkije. Hij leek immers aan zijn zesde seizoen te beginnen bij PSV. ,,Ik heb al weer zin om aan een team te bouwen dat de Champions League in kan,’’ meldde hij in de week na zijn derde kampioenschap in vijf jaar met de club. Fenerbahçe meldde zich echter bij zijn management en Cocu was onder de indruk van de research die de nieuwe technisch directeur Damien Comolli had gedaan. ,,Hij wist alles van mij en mijn werkwijze. Bovendien wil een nieuwe jonge president de club hervormen,’’ zei Cocu, die voor het avontuur koos. De omvorming van ‘Fener’ ging echter vanaf dag één met grote problemen gepaard. De club die in 2014 voor het laatst kampioen werd, ligt financieel aan de ketting bij de UEFA, waardoor deze zomer weinig mogelijk was op de transfermarkt. Terwijl de sterk verouderde selectie wel moest worden vernieuwd/verjongd. ,,Ik snap uiteraard dat iedereen zich focust op de trainer. De problemen van de club reiken echter verder dan mijn positie,’’ zei Cocu donderdag nog in Brussel.