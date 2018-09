Cocu pakt met Fenerbahçe punt tegen rivaal Besiktas

Door Mikos Gouka Het was zoals gewoonlijk hectisch en bijzonder meeslepend in het Sükrü Saraçoglu Stadion in Istanboel. Een van de derby’s van Istanboel moest door het kwakkelende Fenerbahçe worden aangegrepen om de slechte resultaten een halt toe te roepen. De pijnlijke reeks nederlagen in de Turkse Süper Lig, de ongelooflijke oorwassing in de Europa League tegen Dinamo Zagreb (4-1), de lage positie op de ranglijst. Het moest allemaal maar eens afgelopen zijn, liet de trouwe en bloedfanatieke aanhang vooraf merken met een schitterende blauwgele muur achter het doel. Tot hier en niet verder. En Fenerbahçe gaf vanavond ook gas vanaf het eerste fluitsignaal van arbiter Firat Aydinus. Maar ze voelden het vanavond aankomen in Istanboel. Fener scoorde niet en op slag van rust sloeg Ryan Babel op een schitterende manier toe. De emotie spatte meteen van de tribunes af. De fanatieke supporters van Fenerbahçe, slechts in het rechterrijtje na de dramatische start van het seizoen, keken elkaar verbijsterd aan. De gehate stadgenoot, die vorig seizoen weigerde om het restant van een gestaakte bekerwedstrijd uit te komen spelen in het Sükrü Saraçoglu Stadion, ging met een glimlach de kleedkamer in. Senol Günes, de ervaren trainer die vorig seizoen tegen Fener werd geraakt door een voorwerp dat van de tribune werd gegooid, voorspelde zijn spelers een hete tweede helft. En hij kreeg gelijk.

Opluchting

De gebalde vuist bij Cocu in de 71ste minuut verraadde opluchting toen Fener op gelijke hoogte kwam. De Ghanees André Ayew was de gevierde man in het stadion dat werkelijk leek te ontploffen van vreugde. De 1-1 was een startsein voor Fenerbahçe om het gaspedaal nog eens vol in te drukken. Een zege in de beladen derby kon Phillip Cocu en zijn assistenten Chris van der Weerden en Erwin Koeman wat lucht verschaffen.



De nieuwe voorzitter Ali Koç en technisch directeur Damien Comolli mogen dan pal achter de hoofdtrainer staan, als het geduld van de emotionele supporters opraakt, is het oppassen geblazen in Istanboel. Maar het bleef bij één puntje. En dus staat Fener nog altijd maar dertiende in de competitie met een negatief doelsaldo.



Of het punt de positie van Cocu kan redden de komende weken, is afwachten. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen Caykur Rizespor, vervolgens wacht de Europese ontmoeting thuis tegen Spartak Trnava en vervolgens komt Basaksehir op bezoek voor de tweede derby van Istanboel van het seizoen.