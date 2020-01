Cocu stunt met Derby County tegen Palace, Spurs op herhaling

Derby te sterk voor tien man Crystal Palace

Geen hoofdrol voor Wayne Rooney in zijn tweede duel voor Derby County. Maar met de aanvoerder binnen de lijnen won de ploeg van Phillip Cocu wel van Crystal Palace, middenmoter in de Premier League, met 0-1. Jaïro Riedewald kreeg een basisplaats van coach Roy Hodgson maar maakte de negentig minuten niet vol. Hij ging een kwartier voor tijd naar de kant. Toen stond het al 0-1 voor Derby County, dat na een half uur spelen op voorsprong kwam door een doelpunt van Chris Martin. De thuisploeg eindigde het duel met tien man na de rode kaart van Luka Milivojevic. Tegen tien man hield de ploeg van Cocu stand, waardoor Derby de vierde ronde van de FA Cup bereikte.

Spurs komt niet verder dan remise bij Middlesbrough

Middlesbrough kwam zelfs op voorsprong door een doelpunt van Ashley Fletcher. Tien minuten later trok Lucas Moura de stand gelijk: 1-1. De Spurs wilden geen replay overhouden aan de wedstrijd. De bezoekers joegen op de gelijkmaker. Die bleef uit door het slordige aanvalsspel waardoor een replay op de kalender staat, in Londen.

Sheffield United ontsnapt aan blamage

Met de hakken over de sloot won Sheffield United op eigen veld van AFC Fylde, een ploeg uit de National League, het vijfde niveau in Engeland. Callum Robinson opende in de achtste minuut al de score. Maar de thuisploeg kon de flitsende start geen vervolg geven. Pas na een uur spelen gaf Leon Clarke Sheffield wat meer lucht. Toch kwam de thuisploeg nog in de problemen door de aansluitingstreffer van Jordan Williams, een kwartier voor tijd. Maar de middenmoter uit de Premier League hield stand in de slotfase en voorkwam daarmee een blamage en uitschakeling in de derde ronde van de FA Cup.