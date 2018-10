Cocu wint weer niet, Lens en Babel verspelen voorsprong

Besiktas heeft in de extra tijd de overwinning bij Atiker Konyaspor verspeeld. Het hectische duel eindigde in 2-2. De arbitrage deelde liefst veertien gele kaarten uit en één rode. Jeremain Lens maakte namens Besiktas als invaller in de tachtigste minuut het tweede doelpunt (1-2). De assist kwam op naam van basisspeler Ryan Babel. Een minuut eerder had Vagner Love de bezoekers op gelijke hoogte gebracht.



Mustapha Yatabaré zorgde na een half uur uit een strafschop voor 1-0. In de 52e minuut mocht hij opnieuw aanleggen van elf meter, maar toen miste hij. Besiktas moest al na 28 minuten met tien man verder nadat Domagoj Vida zijn tweede gele kaart had gekregen. Dankzij het Hollandse duo Lens/Babel leek het voor Besiktas toch nog goed te komen. Paolo Hurtado redde diep in blessuretijd alsnog een punt voor de thuisploeg.



Galatasaray leidt in Turkije, op drie punten gevolgd door Medipol Basaksehir, Besiktas en Kasimpasa. De lijstaanvoerder won met 1-0 bij Antalyaspor.