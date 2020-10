Coëfficiëntenranglijst: Nederland heeft België in het vizier

Met de start van de groepsfase van de beide Europese toernooien staat er voor Nederland ook weer het een en ander op het spel voor wat betreft de coëfficiëntenranglijst. De conclusies: we loeren naar de Belgen en Feyenoord zit in een interessante poule.

Traditiegetrouw al een club kwijt

Zoals gebruikelijk is Nederland voor het begin van de hoofdfase van de Europese toernooien al een deelnemer kwijt. Willem II werd in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door Rangers al wisten de Tilburgers tegen de Luxemburgse club Progrès Niederkorn nog wel punten binnen te slepen.

Het zijn de vier andere deelnemers - Ajax in de Champions League, PSV, Feyenoord en AZ in de Europa League - die dit seizoen meer punten moeten verzamelen waarbij het zonde is dat AZ het hoofdtoernooi van de Champions League niet haalde. Al waren de Alkmaarders in dat toernooi bij plaatsing ingedeeld met vrijwel alleen maar grote clubs waartegen het moeilijk punten halen is.

Coëfficiëntenlijst 2020/2021:

1. Spanje 81.283

2. Engeland 79.140

3. Italië 62.010

4. Duitsland 61.141

5. Frankrijk 50.581

6. Portugal 40.949

7. Rusland 36.549

8. België 32.900

9. Nederland 32.200

10. Oostenrijk 31.425

11. Oekraïne 29.100

12. Turkije 28.900

13. Schotland 28.875 punten

14. Denemarken 27.375

15. Cyprus 27.00 punten

Concurrentie

Grofweg heeft Nederland, dat nu negende staat, vijf concurrerende landen die het in de gaten moet houden de komende maanden. Dat zijn Rusland, België, Oostenrijk, Oekraïne en Turkije. Nederland moet zesde worden (op die positie staat nu Portugal) om extra tickets te bemachtigen. Doen de Nederlandse clubs het slechter dan deze landen dan kan dat plaatsen kosten in Europese toernooien van de volgende jaren. Met name concurrent Turkije begint al met een kater aan de beide hoofdtoernooien. De Turken hebben nog maar twee van de vijf clubs die actief zullen zijn.

Interessante coëfficiëntengroep voor Feyenoord

Met name de groep van Feyenoord is interessant. De Rotterdammers spelen eerst nog tegen Dinamo Zagreb uit Kroatië dat nog op afstand staat, maar kan daarna goede zaken doen tegen Wolfsberger AC uit Oostenrijk (net onder Nederland) en CSKA Moskou uit Rusland (twee plaatsen boven Nederland). Voor de Russen wacht sowieso een heel interessant seizoen. Het land is met maar liefst drie clubs vertegenwoordigd in de Champions League. Voor Zenit Sint-Petersburg, Lokomotiv Moskou en FK Krasnodar wordt het daarmee een alles of niets-seizoen.

Volledig scherm Feyenoord begint de groepsfase van de Europa League in Zagreb. © REUTERS

België en Oostenrijk

Met België nog net boven ons en Oostenrijk onder ons zijn de landen genoemd die het dichts bij Nederland staan op de coëfficiëntenranglijst. Net als Nederland hebben die landen nog vier van de vijf clubs die actief zijn in de twee Europese toernooien en net als Nederland is een deelnemer daarvan actief in de Champions League, het toernooi waar de meeste punten gehaald kunnen worden.

Club Brugge

Interessant wordt het dus om te kijken naar de prestaties van Club Brugge dat vanavond in de Champions League aantreedt tegen Zenit Sint-Petersburg. Met Lazio en Borussia Dortmund als andere opponenten zit de Belgische kampioen niet bepaald in een makkelijke poule. Tegelijkertijd kan dat van Ajax (met Liverpool, Atalanta en FC Mydtjylland) ook gezegd worden. Voor de Belgen is presteren in het huidige seizoen cruciaal. De UEFA baseert de coëfficiëntenranglijst op de laatste vijf seizoenen. Met het seizoen 2016/2017 verliezen onze Zuiderburen een voor hen uiterst succesvol seizoen. De afgelopen jaren is de achterstand op België ingelopen door Nederland. Twee zeges van een Nederlandse club en twee verliespartijen van een Belgische betekent dat de we de Belgen voorbij zijn.

RB Salzburg

RB Salzburg moet voor de Oostenrijkse punten af zien te rekenen met gekende Champions Leaguedeelnemers Atlético Madrid en Bayern München maar begint morgenavond tegen het Russische Lokomotiv Moskou. Het ligt niet dus niet in de lijn der verwachting dat de Oostenrijkers na de winter nog een club in het belangrijkste toernooi over hebben.