Colombiaanse voetbalbond ontslaat bondscoach Queiroz na slechte WK-kwalificatiereeks

Napoli in 'Argentijns' shirt tegen AS Roma

29 november De spelers van Napoli zullen zondagavond tegen AS Roma voetballen in een shirt dat verwijst naar dat van de Argentijnse nationale ploeg. Dat gebeurt ter nagedachtenis aan de woensdag overleden Diego Maradona. De Argentijn beleefde zijn beste jaren als clubvoetballer in Napels waar zijn populariteit onverminderd groot is.