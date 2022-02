Column Sjoerd Mossou | Ook met voetbal dring je niet meer door tot het verwarde hoofd van Poetin, maar mogelijk wél tot meerderheid Russen

Moeder verongeluk­te Sala komt met nieuwe details: ‘Emiliano werd onder druk gezet door Cardiff én Nantes’

,,Emiliano was de dupe van de slechte onderhandelingen tussen Cardiff City en FC Nantes. De deal moest en zou zo snel mogelijk in orde komen”, vertelde Mercedes Taffarel, moeder van de in 2019 in een vliegtuig omgekomen Emiliano Sala. Tijdens de eerste zitting van het proces zijn enkele nieuwe details naar boven gekomen.

16 februari