Column Van Hanegem | Als ik Koeman was, was ik al lang weg geweest bij Barça: dan maar geen miljoenen

Video Duizenden fans van City en Chelsea genieten in Porto van bier en zon

29 mei Bij de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City zijn zaterdagavond 16.500 van de 50.000 stoeltjes in Estádio do Dragão bezet. Duizenden fans van de Engelse finalisten hebben zich inmiddels al in Porto gemeld, terwijl er nog op was aangedrongen om pas op de dag van de finale in de Portugese havenstad te arriveren.