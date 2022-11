Column Vivianne Miedema | Die volle speelkalender is gewoon een schande

Huh?! Manchester Uni­ted-ster Jadon Sancho houdt conditie op peil bij OJC Rosmalen

Een heel curieus beeld, woensdagmiddag in Rosmalen. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe amateurclub OJC een wel héél bijzondere gast heeft: de Engelse topvoetballer Jadon Sancho. De voorzitter van de amateurclub is verrast, maar niet geïmponeerd. ,,Hij heeft ook gewoon twee armen en twee benen, hè?”

23 november