Coman en Kurzawa terug in Franse selectie voor EK-kwalificatie

Frankrijk opent de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar op 22 maart tegen Moldavië. Drie dagen later is de ontmoeting met IJsland.

Het is voor het eerst dat de landenploegen van Frankrijk en Moldavië elkaar treffen. ,,Het is een klein voetballand, maar wel een land dat volop in ontwikkeling is. We onderschatten Moldavië niet'', aldus Deschamps.