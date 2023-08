Competitiedebuut Orkün Kökçü verpest door oud-Feyenoorder: Robert Bozeník grijpt hoofdrol

Er leek zo even geen vuiltje aan de lucht, totdat Benfica-spits Petar Musa vroeg in de tweede helft rood kreeg voor een slordige overtreding. Vijf minuten later profiteerde Boavista al via voormalig Feyenoord-spits Robert Bozeník. Rafa Silva dacht vervolgens de landskampioen uit Lissabon te redden door van dichtbij in de rebound de 1-2 binnen te koppen. Maar de ellende voor Benfica moest toen nog beginnen.