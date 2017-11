Compleet Chinees team is doel van nieuwe club Cannavaro

,,We gaan geleidelijk aan het aantal buitenlandse spelers terugbrengen en hopen in 2020 een volledig Chinees team te hebben dat nog steeds kampioen kan worden", aldus eigenaar Xu Jiayin. Die opdracht is opmerkelijk, omdat Chinese clubs de laatste jaren voor vele miljoenen euro's spendeerden aan het werven van buitenlandse spelers uit met name Europese competities.



Cannavaro, die Luiz Felipe Scolari opvolgt als coach van Guangzhou Evergrande, sprak de plannen wel aan. ,,Het motiveert me. We zullen zoveel mogelijk Chinees voetbaltalent laten doorbreken. Gelukkig heb ik al wat ervaring opgedaan in de Chinese competitie", aldus de voormalig Italiaans international.



Cannavaro trainde eerder Tianjin Quanjian en was ook al eens werkzaam bij Evergrande.