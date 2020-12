Container vol met Maradona-memorabilia gevonden in opslagloods

Er zijn ook geschenken aangetroffen van politieke leiders die Maradona bewonderden, waaronder een handgeschreven brief van de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro. ,,Je hebt de moeilijkste beproevingen voor een atleet en jonge man van nederige afkomst overwonnen", schreef die nadat de stervoetballer enkele jaren op het Caribische eiland had doorgebracht om te herstellen van een drugs- en alcoholverslaving.

De opslag is nu in handen van de Argentijnse justitie, volgens een bron dicht bij Maradona's familie. De inhoud van de container heeft een enorme waarde, en gaat waarschijnlijk een rol spelen in het juridische gevecht tussen Maradona's vijf kinderen en andere personen die aanspraak maken op het fortuin dat 'Pluisje' heeft nagelaten. De Argentijn heeft in de loop van zijn carrière een verzameling van onroerend goed, luxe auto's en juwelen opgebouwd in verschillende landen.