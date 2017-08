Conte baalt van oproep Hazard

De nummer tien van Chelsea, die vorig seizoen zestien keer scoorde in de Premier League, maakte vrijdagavond zijn rentree bij de beloften. Hazard deed 75 minuten mee bij het tweede elftal tegen Everton. ,,Het gaat steeds beter, maar hij is nog niet volledig fit'', zei Conte. ,,Je moet spelers de kans geven om volledig te herstellen. Het is niet goed als iemand dat proces probeert te versnellen'', zo doelde de Italiaanse trainer op bondscoach Roberto Martinez van de 'Rode Duivels'. ,,Ik moet zijn beslissing respecteren, maar dit is een grote fout. Hopelijk wordt er voorzichtig omgesprongen met Eden.''



België speelt komende week in de WK-kwalificatie tegen Gibraltar en Griekenland.