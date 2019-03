Contract Solskjaer slecht nieuws voor Van Dijk: Oranje-captain moet huis uit

Vooruit plannen

Op die manier zouden zijn drie kinderen hun schooljaar in Noorwegen kunnen afmaken, om daarna samen met hun moeder naar Engeland te verhuizen. ,,We hebben echt genoten van de afgelopen acht jaar in Noorwegen”, zegt Solskjaer. ,,Wonen in Engeland, het zal een grote verandering voor ze zijn, maar we kijken ernaar uit. We hadden besloten dat we zes maanden apart van elkaar zouden wonen. In 2007 hebben we het huis gekocht en misschien kunnen we er in 2019 eindelijk in. Dat is nog eens vooruit plannen.”