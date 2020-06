Contract van een maand? ‘Het gaat om het belang van de speler’

Het is namelijk zo dat enkele Premier League-spelers op 30 juni uit hun contract lopen, terwijl het seizoen na die datum wordt afgerond. Premier League-clubs zijn verzocht om zaken met spelers in die situatie vóór 23 juni af te ronden. Mochten een club de speler echt alleen bruikbaar voor het lopende seizoen vinden, dan zou die een mini-contract tot het einde van het lopende seizoen kunnen tekenen. Daar schuilt ook een risico in. Het is van de 33-jarige Vertonghen zeker dat hij openstaat voor een mooi voetbalavontuur in bijvoorbeeld Italië of Spanje. Wat nou als de oud-Ajacied in die krappe extra maand bij Spurs een ernstige kwetsuur oploopt?