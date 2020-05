Contractverlenging voor bondscoach Polen

De 49-jarige Brzeczek nam de nationale ploeg na het teleurstellend verlopen WK van 2018 over van Adam Nawalka. Polen plaatste zich als groepswinnaar rechtstreeks voor het EK, dat eigenlijk komende zomer zou worden gehouden, maar vanwege de coronacrisis is uitgesteld naar volgend jaar.



In de nieuwe editie van de Nations League is Polen in groep A ingedeeld bij het Nederlands elftal. Het is de bedoeling dat de ploegen van Ronald Koeman en Brzeczek elkaar op 4 september treffen in Nederland, al is dat nog hoogst onzeker vanwege de pandemie.