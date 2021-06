Copa América zondag toch van start in Brazilië, maar zonder publiek

Het toernooi tussen tien landen uit Zuid-Amerika zou eigenlijk in Colombia en Argentinië worden gehouden. Colombia trok zich echter terug vanwege de politieke onrust in het land en Argentinië wilde de Copa América ook niet organiseren, vanwege het hoge aantal coronabesmettingen.

Brazilië besloot de organisatie op zich te nemen, hoewel ook dat land worstelt met het coronavirus. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer doden als gevolg van Covid-19 dan in Brazilië. Meerdere partijen waren dan ook naar de rechter gestapt, om zo af te dwingen dat het toernooi afgeblazen zou worden. Het Hooggerechtshof bepaalde dat burgemeesters en gouverneurs van de betreffende staten moeten zorgen voor goede gezondheidsprotocollen.

Het gastland, tevens titelverdediger, opent het toernooi zondag tegen Venezuela. De Copa América wordt gespeeld in vijf stadions in vier steden: Brasilia, Cuiabá, Goiânia en Rio de Janeiro, dat twee stadions heeft. De Braziliaanse voetballers hadden vanwege de coronaperikelen eigenlijk geen zin in een toernooi in eigen land, maar besloten deze week toch mee te gaan doen.

,,We zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit nee zeggen tegen de Braziliaanse selectie”, lieten ze in een verklaring weten. ,,Om diverse redenen, of ze nu humanitair of professioneel zijn, zijn we ontevreden met de wijze waarop de Conmebol de Copa América heeft behandeld. Wij hebben nooit gewild dat deze discussie een politieke dimensie zou aannemen.”