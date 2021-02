Corona-uitbraak bij Club Brugge: Denswil mist EL-duel met Dinamo Kiev

Freiburg heeft zijn eigen Foppe: Streich gaat voor elfde seizoen als trainer

11 februari Christian Streich is al de langstzittende trainer in de Bundesliga en de 55-jarige Duitser heeft zijn contract bij SC Freiburg opnieuw verlengd. Streich gaat zijn elfde seizoen in bij de huidige nummer 8 van de Duitse voetbalcompetitie. Hij werkt al sinds 1995 bij Freiburg en is sinds december 2011 de hoofdtrainer.