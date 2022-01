Coronaspook hangt alweer in volle omvang boven Afrika Cup

Kalidou Koulibaly

Maar Burkina Faso is niet het enige land dat kampt met Covid-19. Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly testte positief, zo meldde zijn Italiaanse club. Hij is met de selectie van Senegal in voorbereiding is op het duel van maandag met Zimbabwe. Senegal was al later naar Kameroen afgereisd na enkele positieve gevallen in de selectie. Dat ging om de middenvelders Pape Matar Sarr en Nampalys Mendy en aanvaller Mame Baba Thiam. ,,Koulibaly is gevaccineerd en heeft geen symptomen. Hij is in zelfisolatie, zoals het protocol voorschrijft”, meldt Napoli.