Coronavaccin? Nee, u staat in de rij voor een seizoenkaart voor Plymouth Argyle

Sinds januari staan er bij Home Park dagelijks duizenden mensen in de rij, nu het terrein buiten het stadion door de NHS is getransformeerd tot een plek waar wordt geprikt tegen het coronavirus.



Vandaag bevonden veel mensen zich echter plots tussen fans van Plymouth Argyle, dat dit seizoen op plek 18 eindigde in de League One. Toen tientallen mensen na lang wachten het einde van de rij bereikten, kwamen ze erachter dat ze per ongeluk in de rij stonden voor een seizoenskaart.



De seizoenkaarten voor het seizoen 2021/2022 van Plymouth Argyle gingen vanochtend om 10.00 uur in de verkoop, waardoor veel voetbalfans al reikhalzend in de rij stonden te wachten buiten Home Park.