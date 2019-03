Courtois: Spaanse pers probeert me te vermoorden

Er is wel een reden voor zijn onzekerheid. ,,De Spaanse pers probeert me te vermoorden.’’ België won nog wel (3-1). In Madrid lijken de problemen voor Courtois groter, nu hij onder de nieuwe coach Zinédine Zidane zijn basisplaats vooralsnog kwijt is. De Fransman liet Keylor Navas terugkeren in het doel.