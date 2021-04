Covid-nachtmerrie voorbij: De Rossi na meer dan maand herenigd met vrouw

Eind maart werd de Italiaanse nationale ploeg, waar De Rossi assistent is, geteisterd door een reeks coronagevallen. Naast de ex-speler van Roma én wereldkampioen van 2006 testten toen ook drie andere assistenten en zeven spelers positief, onder wie Leonardo Bonucci (Juventus) en het PSG-duo Marco Verratti en Alessandro Florenzi. Zij kwamen er allemaal behoorlijk goed vanaf. Maar voor De Rossi was het het begin van een nachtmerrie.

Vijf dagen na zijn positieve test kreeg hij een longontsteking en werd hij opgenomen in het Spallanzani-ziekenhuis in Rome. Toen hij zich eenmaal beter voelde, ging hij in zelfisolatie in zijn appartement tot hij negatief testte. Intussen moest vrouw Sarah, een actrice, alleen voor hun drie kinderen zorgen. Hun leven stond uiteindelijk bijna anderhalve maand ‘on hold’, want het duurde bijzonder lang voordat De Rossi van corona verlost was. Welgeteld 37 dagen na zijn positieve coronatest mocht hij gisteren eindelijk uit quarantaine. Tot vreugde van z’n vrouw en kinderen.