Cristiano Ronaldo (38) ondanks vertrek uit Europa in selectie Portugal, Belgen passeren Dries Mertens

Het was de grote vraag wat de nieuwe bondscoach Roberto Martínez met de superster zou gaan doen. Ronaldo, die afgelopen winter brak met Manchester United, stelde tijdens het WK in Qatar hevig teleur. Na de groepsfase verloor de aanvaller zijn basisplaats. Zijn land werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Marokko. Desondanks ziet Martínez nog altijd toekomst in de aanvaller, die recordinternational én topscorer aller tijden is. Ronaldo was in 196 interlands goed voor 118 goals.

Bij zijn nieuwe club Al-Nassr was Ronaldo sinds begin dit jaar in negen duels goed voor acht doelpunten en twee assists. Ronaldo is niet de oudste speler in de selectie van Portugal. Ook de veertigjarige Pepe heeft namelijk een oproep gehad voor de Nations League-duels van eind deze maand.

Geen Axel Witsel en Dries Mertens bij België

Domenico Tedesco heeft Axel Witsel en Dries Mertens niet opgenomen in zijn eerste selectie als bondscoach van België. Southampton-middenvelder Roméo Lavia is de enige debutant in de selectie voor de duels met Zweden (24 maart) en Duitsland (28 maart). Het duel met Zweden betreft een EK-kwalificatiewedstrijd, het treffen met Duitsland is vriendschappelijk.

Behalve Witsel en Mertens ontbreken onder anderen ook Hans Vanaken en Leander Dendoncker in de selectie van Tedesco. PSV’er Thorgan Hazard is er niet bij vanwege een blessure.

Volledig scherm Dries Mertens © Pro Shots / Marcel van Dorst

De 37-jarige Tedesco is de opvolger van Roberto Martínez, die na het teleurstellende WK in Qatar opstapte. De geboren Italiaan, die ook de Duitse nationaliteit bezit, zag na het eindtoernooi Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet hun interlandcarrière beëindigen.

Thomas Müller en Ilkay Gündogan ontbreken bij Duitsland

De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft voor de komende twee oefenduels van het nationale voetbalelftal vijf nieuwelingen opgeroepen. Dat zijn Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Felix Nmecha en Kevin Schade. Duitsland start met hen de voorbereiding op het Europees kampioenschap van 2024, dat in het land plaatsvindt. Eind maart speelt de ploeg tegen Peru en België.

,,Met het oog op de toekomst is het van groot belang dat we een sterke selectie krijgen”, zei Flick in een toelichting. ,,Daarvoor is het nodig dat meerdere spelers een kans krijgen. We hebben op meerdere posities alternatieven nodig. Sommige jongens krijgen daarom de mogelijkheid zich te laten zien. Dat is de opdracht die we hebben en daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.”

Vergeleken bij het WK in Qatar, dat eind vorig jaar teleurstellend verliep voor de Duitsers, zijn Emre Can, Bernd Leno en Florian Wirtz terug in de selectie. Ze waren langere tijd niet in beeld. Ook Timo Werner maakt zijn rentree. Hij ontbrak op het WK vanwege een blessure.

Volledig scherm Ilkay Gündogan © ANP / EPA

Thomas Müller, Ilkay Gündogan en de geblesseerde aanvoerder en doelman Manuel Neuer zijn prominente namen die ontbreken op de lijst. Nog niets is echter definitief, aldus Müller. ,,Ook de spelers die we niet hebben opgeroepen, beschikken over veel kwaliteiten en ze zouden niet misstaan op de lijst. Misschien zitten ze er de volgende keer wel weer bij. Dat sommige jongens teleurgesteld zijn is logisch, dat hoort er ook bij.”

Kepa en Aspas terug bij Spanje

De nieuwe Spaanse bondscoach Luis de la Fuente heeft Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga en aanvaller Iago Aspas van Celta de Vigo weer bij de nationale voetbalselectie gehaald. Dat deed hij voor de komende kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap, tegen Noorwegen en Schotland. Ook de ervaren Real Madrid-verdediger Nacho Fernandez is er na lange tijd weer bij. De drie deden eind vorig jaar niet mee aan het WK in Qatar.

Vergeleken bij dat toernooi, waarin Spanje in de achtste finales verloor van Marokko, zijn nog maar elf spelers overgebleven in de selectie. Na het WK vertrok de toenmalige bondscoach, Luis Enrique.

Joselu, aanvaller van Espanyol, is voor de eerste keer opgeroepen. Dat geldt ook voor David Garcia, verdediger van Osasuna.