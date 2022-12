‘Cristiano Ronaldo akkoord: Portugese superster voor 200 miljoen euro per jaar naar Saoedi-Arabië’

Cristiano Ronaldo (37) gaat per 1 januari aan de slag bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië. Dat verzekert het Spaanse Marca . De Portugese superster gaat bijna 200 miljoen euro per jaar verdienen.

Ronaldo tekent naar verluidt een contract voor 2,5 seizoen in Saoedi-Arabië nadat hij onlangs afscheid nam van Manchester United. Daar had hij zich onmogelijk gemaakt door in een interview keihard uit te halen naar de club en naar coach Erik ten Hag.

Bij Al-Nassr treft hij de Fransman Rudi Garcia als coach. Met voormalig Napoli-doelman David Ospina, de Braziliaanse middenvelder Luiz Gustavo en Vincent Aboubakar komt Ronaldo enkele in Europa bekende spelers tegen. Laatst genoemde leidde Kameroen op het huidige WK nog naar een 1-0 zege tegen Brazilië.

Al-Nassr werd in het seizoen 2018/2019 voor het laatst kampioen in Saoedi-Arabië. Sindsdien moest de club de titel aan Al-Hilal laten. Met Ronaldo in de gelederen hoopt de club weer de beste van het land te worden.

WK

Ronaldo is nu nog actief op het WK met Portugal. De Portugezen werden groepswinnaar in een poule met Zuid-Korea, Uruguay en Ghana en mag het morgenavond op gaan nemen tegen Zwitserland is de achtste finale. Ronaldo was vooralsnog één keer trefzeker in Qatar. Hij benutte tegen Ghana een penalty waardoor hij de eerste speler ooit werd met goals op vijf verschillende wereldkampioenschappen.

