Cristiano Ronaldo arriveert in Manchester voor gesprek met Erik ten Hag

Live EK Voetbal | Noorwegen en Oostenrijk strijden om tweede plaats en plek in kwartfina­le

Engeland is al zeker van groepswinst in poule A, maar Noorwegen en Oostenrijk strijden vanavond nog om de tweede plaats. Die plek betekent een ticket voor de kwartfinale tegen Duitsland. Noorwegen en Oostenrijk trappen om 21.00 uur af in het stadion van Brighton & Hove Albion. Stand in poule A na twee duels: 1. Engeland 2 - 6 (doelsaldo 9-0) 2. Oostenrijk 2 - 3 (doelsaldo 2-1) 3. Noorwegen 2 - 3 (doelsaldo 4-9) 4. Noord-Ierland 2 - 0 (doelsaldo 1-6)

15 juli