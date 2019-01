Cristiano Ronaldo bezorgt Juventus de Supercoppa Italiana

Het is de eerste prijs die Cristiano Ronaldo wint als speler van Juventus. De club uit Turijn won vorig seizoen voor de vierde keer op rij de Italiaanse dubbel (Serie A en Coppa Italia), waarna AC Milan als verliezend bekerfinalist mocht afreizen naar Saoedi-Arabië voor de strijd om de Italiaanse Supercup. Twee jaar geleden was Milan in Doha (Qatar) nog na strafschoppen te sterk voor Juventus, dat vorig jaar in Stadio Olimpico ook met 3-2 verloor van Lazio.



Vanavond was Juventus wel de sterkste in de strijd om de Supercoppa Italiana. Cristiano Ronaldo maakte na een uur spelen de winnende goal in het King Abdullah Sports City in Jeddah, toen hij een voorzet van Miralem Pjanic door de handen van Milan-doelman Gianluigi Donnarumma kopte. Een kwartier voor tijd kreeg AC Milan-middenvelder Franck Kessié ook nog rood, waarmee de strijd was gestreden. Ronaldo staat nu op 16 goals in 26 wedstrijden voor Juventus.