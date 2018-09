Cristiano Ronaldo bezorgt Juventus winst met zijn eerste twee goals

Zijn tweede goal betekende bovendien zijn 400ste goal in competitieverband. Eerder scoorde hij namens Sporting Lissabon drie keer in de Primeira Liga, namens Manchester United 84 keer in de Premier League en namens Real Madrid 311 keer in La Liga.



Juventus begon het seizoen met overwinningen op Chievo Verona (2-3), Lazio (2-0) en Parma (1-2), maar de aankoop van 112 miljoen euro kwam in de eerste drie duels niet tot scoren.



In de thuiswedstrijd tegen Sassuolo opende Ronaldo na 49 minuten de score voor Juventus, nadat hij na een bal op de paal vanaf dertig centimeter eenvoudig binnen kon tikken. In de 65ste minuut schoot hij met links knap raak in de verre hoek voor de 2-0. Kort voor tijd kwam Sassuolo via Khouma Babacar nog op 2-1, maar verder dan dat liet Juventus het niet komen. Douglas Costa kreeg diep in blessuretijd nog wel een rode kaart.