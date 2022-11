Cristiano Ronaldo doorbreekt als eerste persoon grens van half miljard volgers op Instagram

Ronaldo was afgelopen week volop in het nieuws nadat hij in een interview de vloer aanveegde met Manchester United en coach Erik ten Hag. ,,Hij heeft geen empathie”, zo oordeelde hij over de Nederlandse trainer. ,,Hij zegt in de media van me te houden, maar dat is alleen maar voor de bühne. Honderd procent. Ik heb geen respect voor hem, omdat hij ook geen respect heeft voor mij.” De uitspraken zorgden uiteindelijk voor een breuk tussen de speler en de club.