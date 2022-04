Cristiano Ronaldo en gezin weer thuis na drama: ‘Nu is het tijd om dankbaar te zijn’

Het overleden jongetje was onderdeel van een tweeling. Het meisje kwam gezond ter wereld, dus voor het gezin van Ronaldo was er niet alleen maar ruimte voor verdriet. De 37-jarige stervoetballer had voor de tweeling op komst was al vier kinderen.



,,Home sweet home”, laat Ronaldo op Instagram weten, waarbij hij een foto van zijn gezin toont. ,,Gio en onze babydochter zijn eindelijk samen met ons. We willen iedereen bedanken voor de lieve woorden en gebaren. Jullie steun is enorm belangrijk en we voelden alle liefde en respect die jullie voor onze familie hebben. Nu is het tijd om dankbaar te zijn voor het leven dat we onlangs in deze wereld verwelkomd hebben.”



Ronaldo was dinsdag niet aanwezig bij de uitwedstrijd van Manchester United tegen Liverpool (4-0). Het is nog niet bekend wanneer hij weer aan de slag wil.