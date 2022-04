Cristiano Ronaldo geeft signaal af aan Erik ten Hag met hattrick tegen Tim Krul en co

Ronaldo trof na zeven minuten voor het eerst doel. Na een fout achterin bij Norwich gaf Anthony Elanga de bal aan de Portugese superster, die de bal voor het intikken had: 1-0. Het publiek miste de treffer, want de tribunes op Old Trafford bleven zeventien minuten leeg uit protest. De tweede goal van Ronaldo werd wel uitbundig gevierd in het stadion. Een hoekschop van Alex Telles ging via het hoofd van Ronaldo langs Norwich-keeper Krul.



Op slag van rust deden de bezoekers via Kieran Dowell wat terug. De aansluitingstreffer gaf Norwich City blijkbaar energie want zeven minuten na de pauze viel ook de gelijkmaker. Teemu Pukki, de man van de assist bij de 2-1, scoorde nu op aangeven van Dowell: 2-2. In de 76ste minuut was daar toch weer Ronaldo die ManUnited bij de hand nam. Met zijn hattrick geeft Ronaldo een duidelijk signaal af aan Erik ten Hag. De huidige Ajax-trainer lijkt op weg naar Manchester United en zou van CR7 af willen.