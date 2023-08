Cristiano Ronaldo is ziedend en duwt official weg tijdens belangrijk duel: ‘Word wakker! Fucking hell!’

Ondanks een woedeaanval van Cristiano Ronaldo tijdens de rust heeft Al-Nassr zich geplaatst voor de Aziatische Champions League. Toen het tijdens de rust 1-2 stond, schold CR7 een scheidsrechter verrot omdat hij minstens één penalty moest gehad hebben, zo vond hij. ,,Wake up, wake up”, hoor je een scheldende Ronaldo roepen, waarna hij ook nog een official - met telefoon in de aanslag voor een selfie - wegduwt.

De Braziliaan Anderson Talisca (29) was de grote man bij Al-Nassr. Hij scoorde de openingstreffer, maar toch ging Al-Nassr rusten met een 1-2 achterstand. Tot woede van Ronaldo. Tot twee keer toe vond de Portugese superster dat hij recht had op een strafschop. Eerst wegens vermeend hands na zijn knappe volley, een tweede keer werd hij afgeblokt in de zestien.

Het resulteerde in een ziedende Ronaldo na 45 minuten. Hij schold de scheidsrechter verrot en reageerde vervolgens zijn frustratie af op een official. ‘Wake up’ en ‘Fucking hell”, hoor je Ronaldo roepen. Een andere official irriteerde hem ook en werd weggeduwd.

Eind goed, al goed uiteindelijk voor Al-Nassr, dat zich nog moest kwalificeren omdat het vorig seizoen de titelstrijd verloor met Al-Ittihad. Al vielen de goals erg laat. Al Ghannam in minuut 88, waarna Talisca de winner maakte in minuut 95.

Nog wat dieper in blessuretijd, scoorde ook de van Inter overkomen Kroatische middenvelder Marcelo Brozovic: 4-2. Geen goals dus voor Ronaldo, die op 20 stuks in 26 duels blijft steken sinds hij voor Al-Nassr koos en zo een hele golfbeweging in de transfermarkt richting Saoedi-Arabië veroorzaakte.

Opvallend is dat matchwinnaar Talisca niet eens zou opgenomen worden in de Champions League-kern van Al-Nassr. Daarin mogen immers slechts vijf niet-Aziatische spelers zitten. Bij Al-Nassr krijgen naast Ronaldo ook Mane, Fofana, Brozovic en Telles de voorkeur ten opzichte Talisca, die zo nog op een transfer aast.

Besiktas is een mogelijke bestemming. Talisca kwam in 2021 over van het Chinese Guangzhou Evergrande en was al goed voor 46 goals in het shirt van Al-Nassr.

