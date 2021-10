Cristiano Ronaldo laat van zich horen na vernedering tegen Liverpool: ‘Fans verdienen beter dan dit’

Volgens Cristiano Ronaldo is het tijd dat Manchester United gaat ‘leveren’. Dat schreef de Portugese ster op sociale media, kort na de pijnlijke 5-0-nederlaag in Manchester tegen rivaal Liverpool.

Delen per e-mail

,,Soms krijg je niet het resultaat waar je voor vecht en soms krijg je niet de uitslag waarop je hoopt. En dat komt door ons, want het valt niemand anders kwalijk te nemen. Onze fans waren wederom geweldig met hun steun. Ze verdienen beter dan dit, veel beter. En het is aan ons om te leveren. Die tijd is gekomen”, schreef Ronaldo op zijn Instagram.

Ronaldo kwam deze zomer terug naar Manchester, waar plots weer werd gehoopt dat oude tijden zouden herleven. Ronaldo, 36 jaar oud inmiddels, werd in het verleden drie keer landskampioen in Engeland en pakte in 2008 met Manchester de Champions League. Er werd voor dit seizoen ingezet op de landstitel, maar inmiddels bedraagt de achterstand op koploper Chelsea al 8 punten.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © EPA

Na de teleurstelling van zondag lijkt de positie van trainer Ole Gunnar Solskjaer te wankelen. ,,Het is niet eenvoudig om nu iets te zeggen, afgezien van dat dit de zwartste dag is sinds ik deze ploeg onder mijn hoede heb”, zei Solskjaer na afloop.

Uit de laatste vier competitiewedstrijden pakte de ploeg van Solskjaer slechts 1 punt. Komend weekend wacht United de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klungelig, zwak en zonder plan

De krantenkoppen in de Engelse media waren vanochtend alles behalve mals voor United. The Guardian noemt de ploeg van Solskjær ‘klungelig, zwak en zonder plan’. ,,Het was een soort rituele vernedering, of een onderzoek naar hoe je veilig vier-vijfde van een voetbalstadion leeg krijgt.”

De Daily Mail deelde pijnlijk rapportcijfers uit aan United. Aanvoerder Maguire kreeg met een 2 het laagste cijfer. Het gebrek aan leiderschap en zijn fout bij de tweede goal worden hem door de krant aangerekend. Ronaldo ontving een 3 vanwege de uiting van zijn frustraties. Ook stond hij ‘volledig in de schaduw van Salah’. De Egyptenaar kreeg maar liefst een 9,5 en werd 's werelds beste speler van het moment genoemd.

,,Achteraf gezien was de uitslag volledig voorspelbaar", schrijft Sky Sports. “De beste aanval van de competitie (30 goals in de laatste 9 wedstrijden) stond tegenover een verdediging die in de laatste zes maanden maar één keer de nul hield”.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's: