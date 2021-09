Cristiano Ronaldo laat zich weer gelden, Manchester United ontsnapt in extremis

VideoManchester United is er in extremis in geslaagd de drie punten mee te nemen uit Londen. Op bezoek bij West Ham United zorgde Jesse Lingard in minuut 89 uiteindelijk voor de winnende 1-2. Daarmee bezet United samen met Liverpool nu de Engelse koppositie. In de slotseconden faalde Mark Noble vanaf elf meter, waardoor United de volle buit pakte.

David De Gea groeide in die slotminuut uiteindelijk uit tot de grote man aan United-zijde. De Spaanse keeper kreeg de laatste jaren veel kritiek vanwege zijn gebrek aan het stoppen van strafschoppen, zoals in de finale van de Europa League tegen Villarreal. De Gea pareerde die kritiek echter door de strafschop van Noble te keren. De 34-jarige middenvelder kwam juist als invaller binnen de lijnen om vanaf elf meter de stand gelijk te trekken.

Het bleek uiteindelijk het enige balcontact van Noble. Kort daarvoor had Lingard zijn ploeg met een fraai schot in de kruising op voorsprong geschoten. De Engelse middenvelder speelde vorig seizoen nog een halfjaar op huurbasis bij West Ham. Daar was hij in zestien wedstrijden goed voor negen treffers.

Bekijk hier de gemiste strafschop:

West Ham United kwam na een halfuur op voorsprong in het London Stadium, nadat een schot van Saïd Benrahma flink van richting werd veranderd door United-verdediger Raphaël Varane. Vijf minuten later kwam Manchester United al op 1-1 in Londen. Na een voorzet van Bruno Fernandes werd de poging van Ronaldo in eerste instantie nog gestopt door West Ham-keeper Lukasz Fabianski, maar in de rebound tikte de Portugees alsnog de gelijkmaker binnen.



Ronaldo maakte vorige week zaterdag zijn rentree in het shirt van Manchester United, waar hij eerder van 2003 tot 2009 al in schitterde. In de thuiswedstrijd tegen Newcastle United (4-1 winst) maakte hij de 1-0 en 2-1. Afgelopen dinsdag opende Ronaldo al na dertien minuten de score voor United in de uitwedstrijd bij BSC Young Boys, maar de kampioen van Zwitserland won uiteindelijk met 2-1 door een goal in de 95ste minuut tegen de tien man van United.

Ronaldo.

Manchester United is na vijf ronden nog altijd ongeslagen en voert daarmee samen met Liverpool de Engelse ranglijst aan. Alleen tegen Southampton, Ole Gunnar Solskjaer, waar Donny van de Beek vanmiddag negentig minuten op de bank bleef, morste de topclub punten. Mede-koploper van de Premier League is Liverpool. The Reds wonnen de laatste vier wedstrijden en veroverden eveneens dertien punten.

Manchester United speelt komende woensdag opnieuw thuis tegen West Ham United, dan thuis in de derde ronde van de League Cup. In zijn eerste periode bij de Engelse recordkampioen scoorde Ronaldo 118 keer in 292 wedstrijden. Daarna scoorde hij ook bij Real Madrid (450 goals in 438 duels) en Juventus (101 goals in 134 duels) aan de lopende band.

Voor de wedstrijd was er een minuut stilte voor de vanochtend overleden Jimmy Greaves, die in het seizoen 1970/1971 voor West Ham United speelde. Vanaf 17.30 uur staan zijn oude clubs Tottenham Hotspur en Chelsea tegenover elkaar in het noordoosten van Londen.

Brighton & Hove Albion - Leicester City: 2-1

Brighton & Hove Albion blijft voorlopig verrassen in de Premier League. The Seagulls versloegen ook Leicester City (2-1) en stegen daarmee naar de tweede plek in de competitie. Neal Maupay (strafschop) en Danny Welbeck bezorgden de thuisploeg uiteindelijk de volle buit. Na een uur spelen bracht Jamie Vardy de spanning nog terug in de wedstrijd, door op aangeven van Youri Tielemans van dichtbij raak te schieten.

Ademola Lookman dacht de stand even later gelijk te trekken, maar zijn treffer werd onfortuinlijk afgekeurd. Voorafgaand aan zijn treffer werd namelijk buitenspel geconstateerd. ZIjn ploeg Leicester City blijft daardoor bivakkeren in de Engelse middenmoot.

