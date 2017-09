Cristiano Ronaldo na schorsing terug bij Real Madrid

Ronaldo werd door de Spaanse bond geschorst na zijn twee gele kaarten in de strijd om de Spaanse Supercup tegen FC Barcelona op 13 augustus. Nadat hij na een wonderschone treffer zijn shirt uittrok wat resulteerde in zijn eerste gele kaart, gaf hij enkele minuten later na een vermeende schwalbe een duwtje aan scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea. Dat duwtje kwam het duur te staan.