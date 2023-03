Cristiano Ronaldo nadert opnieuw ‘all-time record’

Cristiano Ronaldo staat voor wéér een nieuw record. Als de aanvaller vanavond in Lissabon tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein aan de aftrap staat, speelt hij zijn 197ste interland. Nooit eerder kwam een voetballer zo vaak voor zijn land uit.

Ronaldo (38) gaf eerder aan nog lang voor Portugal te willen spelen: ,,Ik heb het gevoel dat ik het nationale elftal nog veel heb te bieden. Hopelijk kan ik dat in de komende wedstrijden bewijzen. Voorlopig ben ik er nog bij. Het is mijn bedoeling om nog veel wedstrijden voor Portugal in actie te komen.”

Maar liefst 196 keer eerder droeg de speler van Al-Nassr het nationale shirt. Met dit aantal deelt hij het record ‘meeste interlands in het mannenvoetbal’ samen met Bader Al-Mutawa uit Koeweit. Zowel Ronaldo als Al-Mutawa maakte zijn internationale debuut in 2003. De Koeweiter is sinds juni 2022 niet meer opgeroepen voor het nationale team. Ronaldo hoeft dus geen concurrentie meer te verwachten van de man uit Koeweit.

In de verdere top 10 staan nog meer bekende namen. Zo staat oud-PSV’er Andrés Guardado op de zesde plaats met 181 interlands voor Mexico. Vlak onder hem staat nog de Spaanse verdediger Sergio Ramos, hij kwam tot 180 interlands. De Nederlander met de meeste interlands is nog altijd Wesley Sneijder (134), maar hij komt niet hoger dan de bescheiden 83ste positie. Zie hieronder de volledige top 10 van meest gespeelde interlands voor een land (met de 197ste interland van Ronaldo al in beschouwing genomen).

Ronaldo draagt nog een record in het interlandvoetbal: hij scoorde de meeste goals ooit (118) voor een land. Daar lijkt voorlopig niemand overheen te gaan.

