Cristiano Ronaldo zet zijn zinnen op Napoli: raakt Erik ten Hag de Portugese superster alsnog kwijt?

Door Maarten Dekker



De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport gooide vanochtend nog een prikkelend balletje op, inhakend op de eindelijk beklonken transfer van Ajax-aanvaller Antony naar Manchester en het nakende vertrek van Cristiano Ronaldo uit Engeland. Zou er niet een verkapte ruil mogelijk zijn, waardoor de Portugese wereldster vanaf deze week zijn royaal belegde boterham in de Nederlandse eredivisie verdient? Even onrealistisch als tot de verbeelding sprekend.

Evengoed is de kans groot dat Ajax en Ronaldo elkaar binnenkort treffen, maar dan als tegenstanders. De 37-jarige Portugees heeft zijn goedkeuring gegeven aan een transfer naar Napoli, dat op 4 oktober op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena en acht dagen later Ajax ontvangt in het Stadio Diego Armando Maradona in de groepsfase van de Champions League. Ronaldo’s machtige zaakwaarnemer Jorge Mendes is druk doende om alle plooien glad te strijken voor donderdagavond, als in Italië de transferdeadline verstrijkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat dat lukt is allerminst een uitgemaakte zaak, zo bewezen de eerdere flirts van ‘CR7’ en zijn belangenbehartigers. Atlético Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, zijn oude liefde Real: stuk voor stuk besloten ze deze zomer niet toe te happen toen hen op de wandelgangen werd ingefluisterd dat de wereldster op de markt was. Te oud, te duur, te eigengereid vooral.

In het geval van Napoli zijn er een paar factoren die de kans op succes groter maken. Allereerst opportunisme. Weinig clubs in het Europese topvoetbal worden zo emotioneel bestuurd; de allesbepalende voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft een reputatie als ongeleid projectiel, hij raakte onlangs nog in opspraak toen hij bepleitte dat clubs hun duurbetaalde spelers niet langer moeten afstaan voor de Afrika Cup, volgens hem een derderangs toernooi. De Laurentiis is een prestigegevoelige zakenman, die het binnenhalen van een publiciteitskanon als Ronaldo op zijn minst serieus zal overwegen.

Victor Osimhen

En dan, niet minder belangrijk: Manchester United is op zijn beurt geïnteresseerd in de spits van de Napolitanen. En ook voor deze Victor Osimhen, in 2020 voor 75 miljoen euro gekocht van Lille, zou United een bedrag rond de 100 miljoen euro willen neertellen. De zaakwaarnemer van de Nigeriaan probeerde de geruchten de afgelopen dagen te ontzenuwen, maar dat is niet bepaald gelukt. Als extra zetje om Napoli te laten zwichten, zouden de Engelsen Ronaldo quasi-gratis naar Italië kunnen laten vertrekken.

Volledig scherm Victor Osimhen, spits van Napoli. © AFP

In dat scenario zou het alleen nog aankomen op de persoonlijke eisen van de Portugees. Die is primair op zoek naar een omgeving waarin hij zich optimaal kan voorbereiden op wat normaliter zijn laatste kunstje in de nationale ploeg moet worden: het WK in Qatar. Dat neemt niet weg dat hij een vorstelijk salaris gewend is, in Manchester strijkt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro op. En dan komt er nog eens een veelvoud van dat bedrag binnen aan commerciële inkomsten.

Dat laatste kan nog een heet hangijzer worden in Napels, waar De Laurentiis de gewoonte heeft om alle beeldrechten van zijn voetballers in eigen beheer te houden. Maar om Ronaldo naar het Maradona-stadion te krijgen, is de preses allicht bereid een uitzondering te maken.

En mochten de onderhandelingen spaak lopen, dan hebben de speler en zijn zaakwaarnemer nog één uitweg voor de markt zijn deuren sluit. Dat is de ‘romantische’ oplossing: een terugkeer naar Sporting, de club waar de oude vedette twintig jaar geleden als jong talent doorbrak.