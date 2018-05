Crotone degradeert na nederlaag in Napels, Milan in Europa League

Crotone had op de slotdag nog liefst vijf ploegen in het vizier, maar moest dan zelf wel winnen. Dat lukte de club uit Calabrië niet. Napoli was vanavond in het Stadio San Paolo in Napels met 2-1 te sterk dankzij doelpunten van Arek Milik en José María Callejón. Marco Tumminello deed in blessuretijd nog iets terug namens Crotone, maar het was te laat. Eerder degradeerden Benevento en Hellas Verona al naar de Serie B, waar Empoli en Parma uit promoveren.