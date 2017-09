Crystal Palace ontslaat De Boer na vier nederlagen

Voorzitter Steve Parish van Crystal Palace gaf na de nederlaag tegen Burnley nog aan voldoende aanknopingspunten te zien, mede dankzij het aantoonbaar betere spel van de ploeg van Nederlanders Timothy Fosu-Mensah, Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt. ,,Het is een verschrikkelijke start, maar we moeten dicht bij elkaar blijven. We zijn pas vier wedstrijden onderweg'', schreef hij gisteren op Twitter.



Wel was er al meteen veel kritiek op het spel van Crystal Palace sinds de entree van de 47-jarige De Boer. De trainer sprak gisteren nog uit volop vertrouwen te hebben dat hij de ploeg weer aan de praat krijgt. De club bevestigde vanmiddag het ontslag van De Boer. ,,We willen Frank bedanken voor zijn toewijding en harde werk. Een nieuwe trainer wordt spoedig aangesteld en we willen Frank het beste wensen voor de toekomst."



De Boer was slechts 77 dagen trainer van Crystal Palace. Bij zijn vorige club Internazionale was hij ook maar kort in dienst: 85 dagen. Bij Ajax was hij beduidend succesvoller met vier landstitels van 2011 tot 2014.