Cultheld Will Grigg schiet Manchester City uit de FA Cup

Grigg scoorde in de vorige ronde ook al twee keer tegen West Ham United, toen Wigan Athletic in eigen stadion met 2-0 won. De 26-jarige Grigg speelt sinds de zomer van 2015 voor Wigan Athletic, de huidige nummer drie in de League One, het derde profniveau van Engeland. In 109 wedstrijden voor The Latics scoorde Grigg nu 51 keer. Grigg werd wereldwijd bekend nadat de tienduizenden supporters van Noord-Ierland dagenlang zijn naam zongen in de straten van Parijs en andere Franse steden tijdens het EK 2016, waar Grigg tot grote teleurstelling van de fans echter geen minuut in actie kwam. Het lied 'Will Grigg's on fire, your defence is terrified' op de klanken van 'Freed from Desire' zat desalniettemin bij alle voetballiefhebbers maandenlang in het hoofd.