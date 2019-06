Curaçao op jacht naar Gold Cup-historie: Lozano-loos Mexico topfavoriet

Groep A

In groep A zijn twee van de drie landen die ooit de Gold Cup wonnen ingedeeld: Mexico en Canada. Mexico is met zeven eindoverwinningen recordhouder en wederom de topfavoriet. Canada won het toernooi in 2000. Bij het Mexico van bondscoach Gerardo Martino is PSV’er Érick Gutiérrez opgeroepen. Hirving Lozano ontbreekt wegens een blessure. Mexico en Canada, waar voormalig PSV-speler Atiba Hutchinson de captain is, worden vergezeld door Cuba en Martinique.



Groep B

Een van de andere favorieten, Costa Rica, is in groep B te vinden. Voormalig speler van FC Twente en PSV, Bryan Ruiz, is de captain. Ruiz en consorten spelen tegen Haïti, Nicaragua en debutant Bermuda.



Groep D

De Verenigde Staten wonnen de Gold Cup zes keer, waaronder de laatste editie in 2017. Met onder meer Chelsea-aankoop Christian Pulisic en voormalig AZ-spits Jozy Altidore behoort de VS wederom tot de favorieten, al werden ze zondag nog met 3-0 geklopt door Venezuela. In de poulefase wordt gespeeld tegen Panama, Trinidad en Tobago en debutant Guyana, waar Telstar-speler Terell Ondaan meespeelt.