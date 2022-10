‘Curieus incident’ krijgt mogelijk staartje voor United, Ten Hag maakt zich niet druk over boze Ronaldo

Cristiano Ronaldo was ook na de wedstrijd tegen Newcastle United ( 0-0 ) weer een veelbesproken man. De nummer 7 van Manchester United was het duidelijk niet eens met de beslissing van manager Erik ten Hag om hem te wisselen en was eerder in de wedstrijd verantwoordelijk voor een incident dat mogelijk een staartje krijgt.

,,Ik denk dat er geen speler is die blij is als hij gewisseld wordt en Ronaldo zeker niet", aldus Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Tottenham Hotspur van woensdagavond. ,,Zolang dat op een vrij normaal manier wordt geuit, heb ik daar geen problemen mee.”

Ronaldo kreeg bij het verlaten van het veld een schouderklopje van Ten Hag, om vervolgens onderuitgezakt en hoofdschuddend op de bank te gaan zitten. Het zorgde uiteraard voor de nodige commentaren in de Engelse media, maar Ten Hag lijkt zich er niet druk om te maken.

Het incident waar Ronaldo net na rust bij betrokken was, lijkt wél een staartje te gaan krijgen. De Portugees dacht vlak na rust te scoren. Hij pakte de bal af voordat doelman Nick Pope van Newcastle United een vrije trap wilde nemen. Ronaldo vond dat de vrije trap al was genomen omdat verdediger Fabian Schär de bal met een klein tikje naar zijn keeper had gespeeld. Scheidsrechter Craig Pawson keurde de treffer af, tot woede van veel spelers van United die verhaal kwamen halen.

De manier waarop de spelers protesteerden is nu onderwerp van onderzoek door de Engelse bond. Manchester United staat mogelijk een geldboete te wachten. Ten Hag vindt het allemaal wel meevallen. ,,Ik denk niet dat de protesten te heftig waren", aldus de Tukker. ,,Maar ik weet niet precies wat er op het veld gebeurde, omdat het te ver bij mij vandaan was. Ik heb de beelden gezien en de speler van Newcastle raakte de bal duidelijk aan. Dat wilden de spelers de scheidsrechter duidelijk maken.”

,,Ik wil wel duidelijk maken dat wij de beslissing van een scheidsrechter altijd accepteren. Maar het is ook vrij normaal om op dat moment naar het waarom te vragen. Het was een curieus incident en dan vraag je als team om een reden. Maar uiteindelijk moet je het natuurlijk accepteren. Dan moet je door.”

,,Je hebt gelijk, we zijn een voorbeeld voor de jeugd en voor amateurs, dat is duidelijk. We moeten onze rol kennen, maar het gaat om professioneel voetbal. Dus als er een beslissing als deze wordt genomen, waarbij een speler van Newcastle de bal duidelijk heeft geraakt, hebben onze spelers de mogelijkheid gebruikt om te vragen waarom het doelpunt werd afgekeurd.”

Ten Hag gaf tijdens het persmoment ook een update over de status van zijn geblesseerde spelers. Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Donny van de Beek zijn volgens de coach bijna weer fit: ,,Zij zullen deze week weer aansluiten bij de groepstraining.” Anthony Martial staat voorlopig nog langs de kant, terwijl Christian Eriksen weer meetraint. ,,Het is even afwachten hoe hij daarvan herstelt.”

United is na negen wedstrijden de nummer vijf in de Premier League, Tottenham staat derde. Bekijk hier de stand van zaken in de Engelse competitie.

Antonio Conte Tottenham Hotspur-manager Antonio Conte gaf desgevraagd zijn mening over Erik ten Hag: ,,Hij heeft het bij Ajax heel goed gedaan en hij heeft een zware taak op zich genomen, omdat United een van de beste ploegen van de wereld is. Hij probeert zijn ideeën naar het veld te brengen en volgens mij heeft de club zijn plannen gesteund op de transfermarkt. Net als andere managers heeft hij tijd nodig om zo het team te verbeteren.” Ten Hag gaf desgevraagd ook zijn mening over de Italiaan: ,,Hij is een fantastische manager die prijzen heeft gewonnen in de Premier League en in Italië. Je kunt zijn handtekening onder het spel van zijn ploegen zien. Dat is een groot compliment.” Conte (53) werd onder meer drie keer Italiaans kampioen met Juventus en een keer met Inter. Met Chelsea won hij zowel de Premier League als de FA Cup.