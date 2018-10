Cynische coach: ‘Sorry Memphis, voor de keren dat jij te laat kwam’

Memphis scoorde en gaf een assist in de met 1-2 gewonnen wedstrijd van Olympique Lyon tegen Angers, maar dat deed hij wel als invaller. ,,Ik moet die beslissingen accepteren, maar ik ben teleurgesteld en vind dat ik meer respect verdien", stelde hij na afloop.



Genesio blijkt niet onder de indruk van de klachten van een van zijn uitblinkers. ,,Ik wil me verontschuldigen, Memphis", zou Genesio zijn cynische betoog gestart hebben. ,,Sorry voor de keren dat je te laat kwam, bijvoorbeeld afgelopen zomer (toen Memphis een week te laat terug kwam van vakantie, red). Mijn excuses voor de outfits die je draagt die niet van de club zijn. Mijn excuses voor je warming-up in Angers (Memphis ging onder meer op de bal zitten) en je gebrek aan betrokkenheid.”



Volgens Genesio zou Memphis meer nederigheid moeten tonen naar zijn coach én zijn teamgenoten, die zich volgens het Franse medium beginnen te irriteren aan de houding van de Nederlander.



Acht keer begon Memphis in de basis, twee keer werd hij gewisseld. Drie keer kwam hij als invaller in het veld. In die elf duels (751 minuten) kwam de aanvaller tot drie treffers en twee assists.