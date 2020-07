D-Day voor Davy Klaassen en Bremen; de statistieken geven hoop

Davy Klaassen vecht vanavond met Werder Bremen voor handhaving in de Bundesliga. Uit tegen FC Heidenheim is het nu écht de laatste kans. De eerste wedstrijd eindigde in 0-0. De oud-Ajacied mag hoop putten uit de statistieken.

De Bundesliga-club redt het heel vaak wél

In de laatste tien edities van de play-offs voor een plek in de Bundesliga is het een club uit de Tweede Bundesliga slechts twee keer gelukt om te promoveren. Vorig jaar was dat wel het geval toen Union Berlin promoveerde ten koste van VfB Stuttgart. Na de 2-2 in Stuttgart, bleef het in Berlijn 0-0. VfB Stuttgart is volgend seizoen overigens weer terug in de Bundesliga.



Ook Fortuna Düsseldorf lukte het om via de play-offs te promoveren. Dat was in 2012 toen het Hertha BSC liet degraderen. Maar die andere acht keer? Juist, de favoriet maakte het waar. HSV en VfL Wolfsburg maakten het wel erg spannend voor hun eigen aanhang. Beide clubs redde het tot twee keer toe via de playoffs. Vooral HSV, inmiddels wel veroordeeld tot het tweede niveau, beleefde beide keren een miraculeuze ontsnapping. Eerst tegen Greuther Fürth, daarna tegen Karlsruher SC.

Opstootje in de eerste wedstrijd tussen Werder Bremen en Heidenheim (0-0).

Werder is uit veel beter dan thuis

In het reguliere Bundesliga-seizoen won Werder Bremen slechts acht keer. Het is uiteraard de reden dat de traditieclub zich nu via de play-offs moet zien te redden. Een blik op die acht overwinningen levert wel een verrassend inzicht op. Zes van die acht winstpartijen werden in uitwedstrijden behaald. Dus maar twee (!) van de 17 thuiswedstrijden leverde een overwinning op. De laatste was overigens wel essentieel. Op de slotdag van de Bundesliga verpulverden Klaassen en co. FC Köln met 6-1 waardoor de strohalm van de play-offs werd gepakt. Verder wist Bremen alleen op 1 september van het afgelopen voetbalseizoen een thuispotje te winnen. Dat was tegen Augsburg (3-2).

Dat Bremen de beslissende wedstrijd nu uit speelt, is op basis van deze statistieken dus zeker geen nadeel. In de Duitse play-offs geldt overigens de ‘Europese regel’ dat een uitdoelpunt bij een gelijke stand dubbel telt. Dus bij elk gelijkspel vanaf 1-1 blijft Bremen in de Bundesliga. Bij 0-0 volgt er een verlenging.

Klaassen in actie tijdens de heenwedstrijd.

Maar pas op, Heidenheim is thuis juist sterk

Klinkt allemaal leuk die bovenstaande statistieken, zullen ze in het plaatsje Heidenheim zeggen. En onze thuisreeks dan? Die is inderdaad tamelijk indrukwekkend. De ploeg waar trainer Frank Schmidt al twaalf jaar de succesvolle coach is, verloor op 6 oktober 2019 (!) voor het laatst in de eigen Voith-Arena. Toen was VfL Bochum met 2-3 te sterk. Het is bovendien Heidenheim dat tamelijk zonder druk kan spelen vanavond. Degradatie is voor Bremen een sportieve ramp, terwijl promotie voor Heidenheim pure bonus is. Een sprookjesverhaal dat vanavond het ultieme einde kan opleveren. Trainer Schmidt (geboren in Heidenheim) wilde van het klein clubje, dat vijftien jaar geleden nog op het vijfde niveau speelde, een Bundesligaclub maken. Hij is er nog één stap van verwijderd.