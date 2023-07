Daley Blind over avontuur bij Girona: ‘Nederland, Engeland, Duitsland en Spanje, dat staat toch mooi op je cv’

interviewDaley Blind gaat nog een nieuw avontuur aan in een topcompetitie. De komende twee jaar hoopt hij bij te dragen aan de verdere opmars van Girona. De Catalaanse club, onderdeel van de City Football Group, wil stapsgewijs doorgroeien in La Liga. ,,In de winterstop zag ik dit al als goede optie’’, zegt Blind (33). ,,Maar toen kwam Bayern München er nog tussendoor.’’