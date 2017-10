Dalglish krijgt tribune op Anfield naar zich vernoemd

Dalglish groeide tussen 1977 en 1990 uit tot publiekslieveling bij de 'Reds'. De Schot speelde 515 wedstrijden voor Liverpool en maakte daarin 171 doelpunten. De spits won met de Engelse club onder meer zes landstitels en drie keer de Europa Cup I. In 1978 tekende hij hoogst persoonlijk voor de enige goal in de finale tegen Club Brugge. 'King Kenny' stond ook nog eens in twee periodes als manager langs de lijn bij 'zijn' club, de eerste keer als speler-trainer.



Vanwege zijn grote verdiensten voor de club heeft Liverpool de Centenary Stand, tegenover de grote hoofdtribune, omgedoopt in Kenny Dalglish Stand. Deze tribune aan de lange zijde van het veld biedt plaats aan bijna 12.000 toeschouwers. Het beroemdste deel van Anfield is de Spion Kop, achter een van de twee doelen.