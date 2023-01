Dani Alves gearresteerd in Barcelona na beschuldiging aanranding, Braziliaan ontkent

De Braziliaanse voetballer Dani Alves is in Barcelona gearresteerd in een onderzoek naar vermeende aanranding. De Catalaanse politie heeft de oud-voetballer van FC Barcelona in hechtenis genomen nadat hij naar het bureau in het district Les Corts was gekomen om een verklaring af te leggen, meldde een politiewoordvoerder.