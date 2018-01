Dani Alves moet drie wedstrijden brommen na woedeuitbarsting

Xavi en co verslaan nieuwe ploeg Sneijder

25 januari Ze troffen elkaar op in de WK-finale in 2010 en vier jaar later in Brazilië. Vandaag stonden Wesley Sneijder en Xavi in Doha tegenover elkaar. Al Sadd, de ploeg van de Spaanse balvirtuoos, versloeg Al Gharafa met 0-4.